PM resgata 11 pássaros de cativeiro em Niterói

Onze pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro neste sábado (21), em Niterói, após policiais militares da UPAm Serra da Tiririca terem ido averiguar denúncia encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (2253 1177) sobre guarda de animais sem licenças.

Os policiais da 6ª UPAm, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, chegaram ao local, na Rua França, em Rio do Ouro, onde no imóvel denunciado, encontraram 11 gaiolas contendo cinco coleiros, três canários da terra, dois tizius e um sanhaçu, todos sem anilhas de identificação.

Questionado acerca das autorizações necessárias para mantê-los em cativeiro, o responsável pelas aves informou não as possuir, sendo então encaminhado à 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada.



Os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), em Seropédica, onde serão devolvidos ao habitat natural.

Desde o início do ano, o programa Linha Verde já cadastrou 518 denúncias de crimes ambientais no município de Niterói. Para continuar ajudando a polícia ambiental, a população pode denunciar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ".

É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).