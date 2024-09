Operação Torniquete: Polícia Civil prende ladrão de veículos em Itaboraí

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam um homem acusado de roubar diversos veículos, além de praticar homicídios. Ele foi capturado na última sexta-feira (20), em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O criminoso é integrante da maior facção criminosa do estado e atuava no Morro da Chumbada, em São Gonçalo.

O homem possui diversas anotações criminais por roubo majorado, resistência armada, peculato, tráfico de drogas e receptação de veículos. As investigações apontaram que o preso participou de diversos confrontos armados com agentes da lei e com criminosos de grupos rivais, além de roubar veículos por encomenda.

A captura faz parte da segunda fase da "Operação Torniquete", que visa reduzir roubos de cargas e de veículos no Rio de Janeiro. O trabalho é coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) da Polícia Civil, por meio da DRFC e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Também participam das ações outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e delegacias distritais.



Durante a primeira fase da operação, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices criminais. Em julho de 2023, por exemplo, os roubos de cargas e de veículos na Região Metropolitana registraram os menores números de casos desde janeiro de 2019.