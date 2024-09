PM prende 4 acusados de tráfico na comunidade da Nova Grécia, em Tribobó, São Gonçalo

Policiais Militares do 7ºBPM (São Gonçalo), após receberem informações via Disque Denúncia sobre pontos de vendas de drogas na comunidade da Nova Grécia, em Tribobó, São Gonçalo, prenderam em flagrante quatro acusados de tráfico no local com uma grande quantidade de drogas. Não houve confronto.

Além das prisões e da localização das drogas, dois rádios transmissores foram apreendidos pela PM.

A Polícia Militar pede que a população ajude com qualquer informação sobre criminosos através do disque denúncia, pelo número 0300 253-1177 ou pelo WhatsApp 21 22531177. O anonimato é garantido.