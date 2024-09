'CM', apontado pela polícia como uma das mais antigas lideranças do 'CV' em Niterói, é preso (vídeo)

Policiais do 12º BPM (Niterói), pertencentes ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta sexta-feira (20), na Rua João Manoel da Silva, na comunidade do Cantagalo, região de Pendotiba, em Niterói, o acusado e foragido da Justiça Josemir Oliveira da Silva, vulgo Semi ou CM, 40 anos, apontado pela polícia como uma das mais antigas lideranças em Niterói.



Ligado, segundo a polícia, à facção criminosa Comando Vermelho (CV), ele estava sendo monitorado e foi preso em sua moradia, e não ofereceu resistência no ato da prisão. Contra ele constava um mandados de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, em razão de que em setembro de 2023, ele regrediu do regime fechado para o semiaberto, e teve o direito de saída temporária na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), em outubro de 2023, e não retornou à sua unidade prisional. Desde então, era considerado um Evadido do Sistema Penitenciário.

Após ser dada voz de prisão, ele foi levado à 79ª DP (Jurujuba) e depois para 76ª (Niterói), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, encaminhado à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena de 25 anos de reclusão, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Homicídio, imposta pelo Poder Judiciário.

O 4ªCPA/12ºBPM, continua em diligências e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Evadidos do Sistema Penitenciário, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido