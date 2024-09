Copa do Brasil: CBF define mandos de campo das semifinais

Em sorteio realizado na sede da CBF, na tarde desta sexta-feira (20), foram definidos os mandos de campo para os jogos da semifinal da Copa do Brasil 2024. Atlético-MG e Flamengo serão os mandantes da primeira partida, enquanto Vasco e Corinthians decidem a vaga em casa. Os clubes que chegarem a decisão, garantem mais R$ 31,5 milhões em premiações.

A partidas acontecem na semana do dia 2 de outubro, e os da volta estão marcados para a semana do dia 17. Segundo a CBF, por questões de segurança, Vasco e Flamengo não poderiam ser mandantes de suas partidas na mesma fase do diagrama. Por conta disso, um necessariamente seria mandante e o outro visitante. No jogo da volta, eles estariam invertidos também.

Todos os quatro semifinalistas já conquistaram a Copa do Brasil. O Flamengo venceu as edições de 1990, 2006, 2013 e 2022. O Corinthians faturou nos anos de 1995, 2002 e 2009. O Atlético-MG levou a taça em 2014 e 2021. O Vasco foi campeão em 2011.

Para chegar até a semifinal, o Corinthians eliminou o Juventude. Seu adversário, o Flamengo, eliminou o Bahia. No outro lado da chave, o Vasco bateu o Athletico-PR nos pênaltis e o Atlético-MG superou o São Paulo.