Homem acusado de gerenciar o tráfico de drogas de Nova Campinas é preso em Duque de Caxias

Igor dos Santos Guimarães, de 31 anos, o Bussa, apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas em uma das comunidades da Baixada Fluminense, foipreso na manhã desta quinta-feira (19), em ação coordenada pela Divisão de Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), após um trabalho de análise, baseado em coleta de dados e levantamento de informações provenientes do Disque Denúncia (2253-1177). Bussa policiais penais recapturaram na Rua 7, Lote 47, no bairro de Nova Campinas, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o acusado Igor dos Santos Guimarães, de 31 anos.

Ligado a facção Comando Vermelho (CV), Igor, conhecido pelo vulgo de Bussa, é apontado pela polícia como gerente geral do tráfico de drogas na localidade. Ele possui um histórico de passagens pelo sistema prisional, e seu último ingresso ocorreu no ano de 2021, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Em 18 de maio deste ano, Igort recebeu o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), mas não retornou à sua unidade prisional. A simples notícia de que ele, cumprindo pena em regime semiaberto, deixou a unidade prisional e não retornou, sem apresentar qualquer justificativa, é suficiente para caracterizar sua evasão do sistema penitenciário.

Contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de tráfico de drogas, com pedido de recaptura, onde ele cumpria uma pena de 12 anos de reclusão.

Leia também:

Rádio Mania retorna ao São Gonçalo Fest 2024: Celebração de 134 anos contará com grandes shows e entrada gratuita

Técnico de manutenção desaparecido em SG é encontrado em Minas Gerais, mas não sobrevive a ferimentos

Após ser dada voz de prisão, os policiais penais conduziram Bussa à delegacia da região e, posteriormente, à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da justiça, a fim de cumprir o restante da pena imposta pelo judiciário, em regime a ser designado pela justiça.



A RECAP, continua em diligências e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de foragidos da justiça, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido