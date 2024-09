Rádio Mania retorna ao São Gonçalo Fest 2024: Celebração de 134 anos contará com grandes shows e entrada gratuita

Depois do sucesso no ano passado, a Rádio Mania volta a marcar presença na edição 2024 do São Gonçalo Fest, que acontece no próximo final de semana. Em comemoração ao aniversário de 134 anos, o município recebe, entre esta sexta (20) e a próxima segunda (23), shows de artistas como Belo, Dilsinho, Dennis DJ e Mari Fernandez, entre outros.

Os shows acontecem na Arena São Gonçalo, que fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Alcântara. Com entrada gratuita, a expectativa é que a estrutura receba milhares de moradores da região ao longo dos quatro dias, como explica o DJ Maicão, da Rádio Mania, que vai participar do evento.

"A gente espera se surpreender ainda mais. Teremos artistas renomados e, com certeza, a galera que curtiu no ano passado vai voltar para curtir este ano. No ano passado, tivemos cerca de 25 mil pessoas; este ano, acho que teremos entre 30 e 50 mil. Vamos arrasar! Levaremos toda a energia da Rádio Mania para fazer a festa com o público", destaca Maicão, que promete levar um pouco da energia da Rádio Mania para agitar a plateia ao longo do festival.



Na sexta (20), os palcos da Arena recebem Gustavo Mioto e Dilsinho, com participação do DJ Bertolossi e do grupo No Sigilo. Sábado (21) é dia de Belo e Mari Fernandez, com participações de DJ Emy e do grupo Extrelato. No domingo (22), Dennis DJ e Buchecha sobem ao palco, com participações de Walace Araújo e Di Propósito. Por fim, a dupla Jefferson & Suellen e a cantora Julliany Souza fecham o festival na segunda (23), com a participação de pastores convidados.

As atrações começam às 20h nos quatro dias de festival. Realizado pela Dual Produção e com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo, a São Gonçalo Fest tem patrocínio da Águas do Rio e do Supermercado Guanabara, além dos apoios de Rádio Mania e Partage Shopping.