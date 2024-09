Técnico de manutenção desaparecido em SG é encontrado em Minas Gerais, mas não sobrevive a ferimentos

O técnico de manutenção Leonardo da Silva Bastos, de 41 anos, que estava desaparecido há mais de um ano, foi encontrado pela família nesta terça-feira (17). Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos provocados por uma briga e faleceu na quarta-feira (18). A família, natural de São Gonçalo, encontrou Leonardo internado em um hospital em Minas Gerais e está realizando uma “vaquinha virtual” para arrecadar fundos para o translado do corpo.



Leonardo havia desaparecido em 6 de setembro de 2023, após sair do trabalho no Centro do Rio. Ele foi localizado apenas nesta terça-feira (17), depois que o hospital de Muriaé, em Minas Gerais, entrou em contato com os familiares.

De acordo com informações da família, Leonardo estava vivendo em situação de rua em outro estado quando se envolveu em uma briga, resultando em ferimentos graves. Bombeiros da região o socorreram e, na unidade de saúde, ele conseguiu informar seu nome, permitindo que os responsáveis entrassem em contato com a família.

“A assistente social do hospital entrou em contato com meu irmão, Yuri, e perguntou se ele tinha um tio desaparecido com uma tatuagem com o nome dos filhos”, explica o sobrinho Rennan Laurente.



Tatuagem que ajudou na identificação de Leonardo | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Segundo a família, o estado de saúde de Leonardo era grave devido a um traumatismo craniano. “Ele estava sedado, mas os médicos permitiram que minha tia, esposa dele, e meu irmão conversassem com ele. Durante a conversa, lágrimas escorriam e o coração acelerava”, relata Rennan sobre o reencontro.

A família é natural do Bairro Almerinda, em São Gonçalo, e precisa trazer o corpo de Leonardo de Minas Gerais. Por isso, iniciaram uma campanha para arrecadar R$ 8 mil para cobrir as despesas do translado. Até o momento, a “vaquinha” online arrecadou R$ 5.199, mas ainda precisam de ajuda para atingir a meta. Para colaborar, acesse.

O objetivo dos familiares e amigos é proporcionar um sepultamento digno para Leonardo, apesar da dor e da incerteza sobre os detalhes do que ocorreu. “Durante um ano, todos nós procuramos pelo Léo. Ontem o encontramos e hoje ele se reencontrou com Deus. Talvez nunca saibamos como, onde e por que essa história começou, mas aceitaremos, por mais que doa, essa vontade de Deus”, informam os familiares de Leonardo na descrição da campanha virtual.

"Leonardo é descrito por quem conviveu com ele como um “bom pai, profissional dedicado, com uma forte ligação com os filhos, tanto que a tatuagem que ajudou a identificá-lo era o nome dos filhos”, diz Rennan.

O enterro de Leonardo está previsto para ocorrer na próxima sexta-feira (20), no Cemitério São Gonçalo. O horário ainda não foi confirmado.

