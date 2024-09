Secretário municipal mata mãe e cachorro em SP

Um ex-secretário municipal de Guarujá, no litoral de São Paulo, matou a própria mãe e o cachorro antes de tirar a própria vida nessa terça-feira (17). Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, pediu exoneração pouco antes do episódio. Segundo a Polícia, ele era investigado por estupros contra o próprio sobrinho, de 17 anos, e foi alvo de uma ação da Civil no mesmo dia das mortes.

Secretário de Modernização e Transformação Digital na cidade, Thiago vivia no mesmo terreno que a mãe e o sobrinho, que faz parte do Transtorno do Espectro Autista. Recentemente, a mãe do menor acabou tendo acesso a imagens do secretário abusando sexualmente do menino em um pen drive, segundo relatos, o que teria motivado um inquérito contra Thiago na Delegacia da Defesa da Mulher do Guarujá.

Nesta terça (17), agentes da unidade cumpriram um mandado de busca e apreensão e apreenderam um revólver na casa do secretário. Após a ação, Thiago chegou a comparecer à Delegacia para prestar depoimento e entregar outra arma de fogo, de acordo com o portal "g1". No entanto, depois do depoimento, ele foi encontrado morto, com indícios de suicídio, próximo ao corpo da mãe e do cachorro em casa.

O SAMU chegou a ser acionado e constatou o óbito. A delegacia sede de Guarujá registrou o caso como homicídio e suicídio consumado. Além das armas, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, um notebook, um pen drive, uma adaga e munições. O caso segue em investigação.