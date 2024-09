Polícia prende homem acusado de espancar e matar jovem em Itaboraí

Segundo a polícia, a motivação do crime seria uma dívida da vítima com um traficante local - Foto: Divulgação

Segundo a polícia, a motivação do crime seria uma dívida da vítima com um traficante local - Foto: Divulgação

Acusado de homicídio, um homem foi preso por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, nesta terça-feira (17). Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.

O acusado é investigado pela morte de um jovem. O caso ocorreu na Rua Hermínio Moreira, no bairro Sossego, em Itaboraí, próximo à comunidade do Barreiro.

A vítima estava na casa de uma amiga quando foi chamada no portão. Ao chegar, encontrou três homens que a levaram para uma rua onde fica a "Ponte do Sossego". No local, ele foi espancado e ficou gravemente ferido. Familiares o socorreram, mas o jovem não resistiu e morreu.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria uma dívida da vítima com um traficante local.

Um dos acusados ainda está foragido e o que foi localizado e preso, será e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.



Qualquer informações sobre o caso pode ser denunciado através do WhatsApp da delegacia especializada (21) 98596-7156.