Idosa de 82 anos, que morreu atropelada por ônibus em Niterói, deixa marido, filhas e netos

A idosa atropelada por um ônibus enquanto tentava atravessar a pista de acesso às plataformas do Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói, na última terça-feira (17), foi identificada como Maria Rosa Ribeiro Doria, de 82 anos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Barreto, onde familiares estiveram na manhã desta quarta-feira (18) para a liberação.

O atropelamento ocorreu na via de acesso da Av. Visconde do Rio Branco, destinada aos coletivos. A vítima foi atingida por um ônibus de linha municipal e morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 16h18, e testemunhas relataram que Maria Rosa teria tentado atravessar um trecho com tráfego proibido para pedestres. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar, a idosa já estava sem vida.

Frequentadora assídua da Paróquia São Francisco Xavier, em Niterói, Maria Rosa era conhecida por sua disposição em ajudar o próximo. Ela vivia cercada pelo carinho do marido, das duas filhas e dos oito netos, aguardando ansiosamente o nascimento do bisneto.

"Minha mãe era uma pessoa muito ativa no dia a dia. O que ela mais fazia era se dedicar à paróquia. Ela adorava participar de eventos e cozinhar para todos", contou emocionada a filha,

Em nota, a administração do Terminal João Goulart lamentou profundamente o ocorrido.



"A administração do Terminal Rodoviário comunica que infelizmente a Sra. Maria Rosa Ribeiro Doria, de 82 anos, utilizou acesso indevido na pista, na tentativa de atravessar da plataforma para ponto das vans, quando foi atropelada e faleceu na hora.

O horário da ocorrência foi 16h10, e a Sra. Maria Rosa Ribeiro Doria estava sozinha no momento. O bombeiro civil do Terminal entrou imediatamente em contato com o Corpo de Bombeiros Militar que chegou prontamente, atestou o óbito e acionou a Polícia militar.

A Polícia Militar, então, assumiu a ocorrência e providenciou a retirada do corpo pelos bombeiros às 17:31, que foi enviado ao Instituto Médico Legal. A administração do Terminal lamenta a ocorrência e relembra aos usuários que há placas de advertências e faixas próprias sobre o local correto para o deslocamento de pedestres".

Até o momento, o local e o horário do sepultamento ainda não foram informados.