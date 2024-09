Mineira de 14 anos é baleada após entrar por engano em comunidade do Rio

Uma adolescente de 14 anos foi baleada na lombar, na manhã desta quarta-feira (18), enquanto passava por uma das entradas do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. Ela estava em um carro com o pai, que, segundo relatos, errou o caminho e acabou entrando na comunidade por engano. Os dois vivem em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A vítima e o pai vieram ao Rio para emitir um visto no Consulado Americano, que fica no Centro da cidade. Eles estavam voltando do local pela Avenida Brasil nesta manhã, quando o GPS acabou indicando o caminho errado na hora de entrar na Linha amarela, segundo o relato. O carro, uma Mercedes, acabou entrando no Morro do Timbau.

O pai da vítima relatou à Polícia ter sido abordado por um outro veículo, onde estava um grupo de homens armados com fuzis que ordenou a parada da Mercedes. Ele não parou o veículo no mesmo momento e o caro acabou sendo alvejado pelos criminosos, conforme o relato. Apenas a adolescente ficou ferida.



A vítima foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde foi submetida a uma cirurgia. Segundo a unidade, seu estado de saúde é estável. Agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados e a 21ªDP (Bonsucesso) está investigando o crime.