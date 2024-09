Babá acusada de maus-tratos deve prestar depoimento hoje à polícia

"Depois da casa toda arrumada esse filhote de demônio vomitou tudo. E olha que está sem comer desde o meio dia. Me deu um ódio que eu dei logo umas por**das bem dadas nele. Você sabe, né? Dei um banho nele na pia da cozinha com detergente de coco e enfiei ele lá no quarto trancado de novo. Mas eu tirei porque, tipo assim, eu já não estou dando comida pra ele mesmo. Ele toma café com a mãe dele. Aí toma remédio, almoça, meio dia e meio, quinze para uma, porque é a hora que eu sei que ele está com fome. Olha a hora que ele está lanchando... que ódio cara, ele chorou tanto, mas tanto, que acordou. A casa limpinha, limpei a casa com maior amor. A casa estava limpinha. Pois bem, agora vou ter dois trabalhos e limpar aqui, né?". Foi graças a essa mensagem que os pais do pequeno, de dez meses, souberam que o filho sofria maus tratos, na casa de sua cuidadora, no Porto Venho, em São Gonçalo.

Leia mais:

Babá que agrediu bebê é espancada em São Gonçalo

A mulher enviou essa mensagem a uma pessoa, que compartilhou até que chegou aos pais da criança. O casal procurou a delegacia e policiais da 73ªDP (Neves), estão investigando o caso. Eles foram até a casa da mulher, nessa segunda-feira, mas foram informados que ela estava no Pronto Socorro, após ter sido agredida.

Leia também:



Homem é preso por abusar da própria filha de 8 anos

Colégio Estadual Menezes Vieira sofre invasão e tem cozinha saqueada no Barreto

A mulher recebeu atendimento médico e foi liberada. Mas, ela é aguardada para prestar depoimento nesta terça-feira (17).