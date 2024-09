Babá que agrediu bebê é espancada em São Gonçalo

Após ter sido acusada de agredir um bebê, de dez meses, a babá investigada pela Polícia Civil foi espancada, de acordo com policiais. Ela foi socorrida, medicada, enfaixada e recebeu alta médica.

O caso aconteceu no último dia dez, mas foi na manhã desta segunda-feira (16) que os pais da criança falaram sobre o caso, que está sendo investigado por agentes 73ªDP (Neves).



Segundo informações, a criança ficava com uma moradora do Porto Novo que atua como babá e tinha boa recomendação na vizinhança. Contudo, quando o casal foi buscar o menino percebeu que o bebê estava com a pele marcada. Ao questionarem o fato, a babá alegou que outras crianças tinham machucado o pequeno.

Acreditando que o filho estava sendo bem cuidado, os pais resolveram tratar o fato como um caso isolado até que receberam uma mensagem da babá que confirmava que tinha batido na criança. Na mensagem a mulher alegava que o menino havia vomitado a casa dela mesmo estando horas sem comer. Ela ainda dizia ter ficado com ódio e confessou que bateu no menino.



Após o caso ter sido denunciado, a polícia foi informada que a babá foi agredida por pessoas da região e está internada no Pronto Socorro Central de São Gonçalo.

O caso segue sendo investigado.