Idoso é preso por suspeita de estuprar cadela na praia do Flamengo

Um homem foi preso em flagrante, no último domingo (15), após ser flagrado tentando estuprar uma cadela na praia do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Policiais do programa Segurança Presente informaram que encontraram o suspeito com uma cadela preta, de porte médio. Os agentes ouviram de testemunhas que o homem teria tentado fugir do local com o animal, mas foi impedido.

Ao ser questionado, o suspeito negou ter abusado sexualmente da cadela. O caso foi levado para a 9ª DP (Catete) e está sendo investigado pela 12ª DP (Copacabana).

Recordando

Em agosto deste ano, O SÃO GONÇALO noticiou com exclusividade que um aposentado de 75 anos foi preso após estuprar suas cadelas em São Gonçalo. Policiais civis receberam um vídeo onde o idoso abusava sexualmente de uma cadela no bairro Camarão.

O homem confessou o crime e exames periciais comprovaram sinais de abuso sexual nos três animais que viviam sob a "proteção" do tutor.