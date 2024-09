Fábrica em Itaboraí é alvo de ataque a tiros por traficantes

Na madrugada do último sábado, uma fábrica localizada em Manilha, Itaboraí, foi alvo de disparos de arma de fogo, executado por traficantes da região. O caso gerou grande preocupação e apreensão entre moradores e comerciantes da região.

De acordo com relatos de moradores, os criminosos estariam cobrando uma quantia mensal de R$ 1.000, além de quatro cestas básicas, como parte de um "acordo" com administração da fábrica. A cobrança seria uma forma de extorsão para garantir que a operação da empresa não fosse afetada por ações criminosas. No entanto, com a troca da equipe de segurança do estabelecimento, o pagamento e o fornecimento das cestas foram interrompidos, resultando no ataque à fábrica durante o período da madrugada. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Leia também:



Rock in Rio: Achados e perdidos tem iPhones deixados para trás; Saiba mais

Futebol? Briga entre torcidas de Flamengo e Vasco deixa dois homens gravemente feridos

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou, por meio do 35º BPM (Itaboraí), que policiais foram acionados para verificar os disparos na região. No entanto, ao chegarem ao local, não identificaram nenhuma atividade criminosa ou vestígios do ataque. À medida que as autoridades continuam em busca de mais informações junto à 71ª DP, o policiamento foi reforçado na área para garantir a segurança da população.



Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu.