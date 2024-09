Lucas Souza critica Jojo Todynho após declaração polêmica e pedido de retirada de música

O influenciador e ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, usou as redes sociais para “jogar mais lenha na fogueira” sobre a polêmica de usar a comunidade LGBTQ+ para se beneficiar. Além disso, disse que teria alertado os fãs. O posicionamento do famoso veio a público depois que a ex-mulher afirmou que vai entrar com um pedido para retirar a música “Arrasou, Viado”, lançada em 2018, das plataformas digitais.



A atitude da cantora gerou polêmica e virou tema em diversos sites, e rapidamente Lucas Souza deixou a sua opinião. “Depois que usou e abusou, vai cair fora! Eu avisei”, disse o influenciador. É importante mencionar que o casamento dos dois chegou ao fim de forma conturbada, gerando trocas de farpas nas redes sociais por um longo tempo.

Decisão de Jojo Todynho:



No último sábado (14), a cantora divulgou seu posicionamento sobre a retirada da música das plataformas digitais. Ao longo do vídeo, publicado nos stories do Instagram, ela explica o motivo. “Lançamos ‘Arrasou, Viado’. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja qual for a escolha que a gente faz na nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos. É por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de ‘Arrasou, Viado’ e retirar das plataformas digitais”, disse ela.

Rapidamente os membros da comunidade LGBTQ+ se pronunciaram sobre isso e revelaram estarem chateadas com a atitude. “Toda comunidade gay poderia deixar de seguir depois dessa foto. Realmente só usou nós como sua fonte de rendimento!”, disse um internauta, se referindo a foto que a artista publicou com Michele Bolsonaro, ex-primeira dama. “Lucas sempre esteve coberto de razão”, afirmou outro. “Unfollow dos LGBTS nessa oportunista! Usou da comunidade e agora está cuspindo no prato que comeu e repetiu”, afirmou um usuário.