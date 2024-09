Bombeiros são acionados para combater novos focos de incêndio em todo RJ

As primeiras horas deste domingo (15) foram marcadas por incêndios florestais no estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para 22 novos focos. Deste montante, 15 focos já foram controlados. No último sábado (14), o governo do estado determinou o fechamento temporário de todas as unidades de conservação do Instituto do Ambiente (Inea) por conta das queimadas.

No total, o Corpo de Bombeiros já realizou a extinção de mais de mil incêndios florestais, em todo o estado, desde a criação do Gabinete de Gestão de Crise, na última quinta (12). Dos 1.116 focos registrados no últimos três dias, 1.099 tinham sido eliminados até o início da manhã de hoje.

O trabalho das equipes em campo é acompanhado de perto pelo secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Coronel Tarciso Salles: "São mais de 1.100 militares à disposição nos quartéis de todo o Estado. O Corpo de Bombeiros do Rio conta, hoje, com o maior efetivo Rio país, uma tropa altamente capacitada, com especialistas atuando na ponta, com apoio do que há de mais moderno em viaturas e equipamentos operacionais."

O Gabinete de Gestão de Crise, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio, conta com profissionais da Defesa Civil Estadual e do CBMERJ observando, 24h por dia, as condições meteorológicas e climáticas no estado e monitoram todos chamados feitos para o 193.



O Corpo de Bombeiros atua, por ar e por terra, no combate às ocorrências de fogo em vegetação. A corporação utiliza drones com câmera térmica para monitoramento das áreas afetadas, além de aeronaves com capacidade para transporte de até 1.200 litros de água para ataque direto aos focos em locais de difícil acesso.



Em campo, os militares dispõem de uma série de ferramentas novas, como motobombas portáteis, abafadores, bombas costais, foices, enxadas, enxadões, pás de campanha, além de tanques flexíveis com capacidade de 25 mil litros, que permitem o abastecimento de água pelos helicópteros da corporação.