Futebol? Briga entre torcidas de Flamengo e Vasco deixa dois homens gravemente feridos

Mais de sete horas antes do início da partida entre Flamengo e Vasco, que acontece no Maracanã, torcidas organizadas ligadas aos dois clubes tranformaram o bairro Tanque, em Jacarepaguá, em uma verdadeira praça de guerra. Após o 'confronto', dois homens ficaram gravemente feridos e outros 10 foram detidos.

A briga, flagrada em vídeos por moradores da região, aconteceu na pista do BRT, próximo a um grande mercado da região. Em alguns dos vídeos, é possível perceber que, durante o confronto, dois homens acabaram caindo e foram espancadas com golpes de madeira.





De acordo com a Polícia, "dez homens suspeitos de terem participado de uma briga entre torcedores do Vasco e Flamengo, no bairro do Tanque, em Jacarepaguá, onde duas vítimas ficaram gravemente feridas, foram encaminhados por policiais militares do #18BPM para a 41ª DP".

O futebol de verdade ainda está longe de começar. Flamengo e Vasco se enfrentam, dentro de campo, às 18h30 no Maracanã.