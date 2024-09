Rock in Rio: Achados e perdidos tem iPhones deixados para trás; Saiba mais

Após o evento, a equipe continuará atuando por um período com a entrega dos itens na Cidade do Rock - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Muitos visitantes que estiveram presentes nos primeiros dias de shows do Rock in Rio acabaram deixando alguns objetos pessoais para trás. No setor de Achados e Perdidos há objetos de alto valor, como o iPhone 15 Pro Max, avaliado em até R$ 8 mil. Além de celulares, relógios da Apple, que custam até R$ 3 mil, documentos, bonés e óculos.

O velocista e ex-BBB Paulo André foi um dos que teve prejuízo. Ele acabou perdendo seus óculos escuros avaliados em cerca de R$ 2,5 mil na área VIP do Rock in Rio.

Os visitantes que perderem algum item durante o festival podem ir até a Central de Serviços, na Cidade do Rock. A equipe da Central afirma estar preparada para atender a demanda e devolver os objetos perdidos.



Os iPhones lideram as estatísticas de smartphones perdidos no festival, com modelos que variam do iPhone 6 ao recém-lançado iPhone 15 Pro Max. Todos os celulares recuperados passam por um rígido processo de segurança para garantir que o item é entregue ao verdadeiro dono.

Para objetos como bonés, óculos e até acessórios de menor valor, como uma canga, é exigida uma descrição detalhada do item, incluindo possíveis defeitos ou características únicas.

Após o evento, a equipe do Rock in Rio continuará atuando por um período com a entrega dos itens na Cidade do Rock, e depois, todo o acervo será cadastrado no site da Fazenda Perdidos, onde os visitantes podem solicitar a retirada ou receber o item pelos Correios.