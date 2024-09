Segurança Presente prende homem com mandado de prisão em Niterói

Neste sábado (14/09), policiais do Segurança Presente prenderam um homem de 41 anos com mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu na Rua Marques de Caxias, esquina com Áurea Lima, no centro de Niterói. O acusado possui anotações criminais por ameaça.

Após levantamento do serviço de inteligência, a equipe do Niterói Presente localizou o homem e confirmou o mandado de prisão.

A vítima, que registrou a ocorrência em 16/08/2024, relatou ter mantido um relacionamento com o acusado por 6 anos. Ela informou que o homem não aceitava o término do relacionamento, frequentemente questionava sobre seus novos relacionamentos, a perseguia, agredia verbalmente e a ameaçava.



Em 29/08/2024, a vítima registrou uma nova ocorrência informando que o acusado continuava a desrespeitar a medida protetiva, que proíbe qualquer contato com ela. Segundo a vítima, o acusado ignorou essas ordens e ainda ironizou as determinações.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 76ª DP, onde permanece preso à disposição da justiça.