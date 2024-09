Cadela é resgata de canal por "corda humana" na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (15), uma cachorra foi socorrida após cair em um canal perto do Riocentro, Zona Oeste do Rio. A tutora do animal contou com a ajuda de dois policiais militares do 31º Batalhão (Recreio dos Bandeirantes) para o resgate.

A cadela Luna caiu no canal após correr atrás de um pombo e se desequilibrar. Ao perceber que o animal não conseguia sair sozinho, a tutora pediu ajuda aos policiais para formar uma "corda humana" para salvar a cachorrinha.

Luna conseguiu ser resgata sem ferimentos.