Fluminense sofre apagão, cede dois gols em sequência e perde para o Juventude em Caxias

Neste domingo (15), o Fluminense visitou o Juventude, em Caxias do Sul, e acabou derrotado por 2x1. O time carioca abriu o placar, mas em um apagão, cedeu a virada em dois minutos para os donos da casa. Com o revés, o Tricolor carioca perdeu a chance de se distanciar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, o Fluminense teve boa atuação. Sofrendo pouco e sendo efetivo no ataque, o clube carioca conseguiu abrir o placar com o colombiano Jhon Arias. Após cruzamento vindo da esquerda, o camisa 21 completou de primeira e deu tranquilidade para o Tricolor comandar a partida.

A etapa final trouxe um Juventude mais presente no ataque. Com as substituições, o técnico Mano Menezes atraiu o adversário para seu campo e acabou pagando caro por isso. Em menos de dois minutos, os donos da casa empataram e viraram a partida. Com isso, o Flu não teve forças para reagir e buscar uma nova igualdade.

O próximo compromisso do Flu é pela Libertadores. Os cariocas encaram o Atlético-MG, na quarta (18), no Maracanã. O Juventude entra em campo apenas no final de semana, contra o Vitória, em Salvador, no sábado (21).