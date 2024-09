Rock in Rio 2024: duas pessoas são presas por venda de drogas ao redor do evento

No último sábado(14), equipes da prefeitura do Rio de Janeiro realizaram ações de segurança e fiscalização no segundo dia do Rock in Rio. A noite foi marcada por shows de Lulu Santos, NX Zero, Zara Lrsson, One Republic e Imagine Dragons. Ao redor do evento, duas pessoas foram presas por venda de drogas e ambulantes irregulares tiveram suas mercadorias apreendidas.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no segundo dia de ações, duas pessoas foram presas por venda de drogas e 223 itens de ambulantes irregulares, como vestuário, bebidas e eletrônicos, foram apreendidos. Os agentes também aplicaram 242 multas de trânsito e 13 veículos foram rebocados por estacionamento irregular. Na fiscalização de táxis, ocorreram 61 multas e outras 17 autuações para vans.

A Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 21,9 toneladas de resíduos no entorno da Cidade do Rock, na segunda noite de shows. Os dois primeiros dias de evento já somam 31,8 toneladas. A Comlurb está atuando diariamente na área externa do evento, com 186 garis, em toda a extensão da Avenida Abelardo Bueno e vias do entorno.

Já os agentes do BRT Seguro atuaram no patrulhamento das estações e terminais de BRT para garantir a segurança dos passageiros. De acordo com a MOBI Rio, no segundo dia de operação do serviço 40 mil passageiros foram transportados.