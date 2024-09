Niterói lança portal para monitoramento de queimadas

A partir dessa semana, Niterói terá um novo portal para monitorar e combater focos de queimadas. O "Niterói Contra Queimadas" é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia (SMDCG) e o Sistema de Gestão da Geoinformação da Prefeitura (SIGeo).

A ferramenta digital funcionará a partir de sensores de satélites da NASA que, através de uma combinação de tecnologias como a detecção de radiação infravermelha, monitoram a superfície terrestre de forma contínua. Quando um incêndio ocorre, ele libera calor, o que é captado pelos sensores dos satélites. O mapeamento de áreas de risco, combinados a dados meteorológicos, permitem prever condições favoráveis para o surgimento de incêndios, como altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes. Dessa maneira, as equipes podem ser acionadas com maior rapidez e precisão.

Será possível acessar, por meio da ferramenta digital, dois mapas interativos, um de Niterói e o outro da Região Metropolitana do Rio, com dados e informações das ocorrências de incêndios pela Defesa Civil e o acompanhamento de queimadas de grande proporção. O controle de toda a cidade e da região será realizado em tempo real, o que ajuda na prevenção e nas ações de respostas.



A Defesa Civil de Niterói está atuando junto de agentes, voluntários e tecnologia para minimizar os efeitos das mudanças climáticas e eventos como as queimadas. O Morro da Boa Vista (Centro); o Morro do Morcego (Jurujuba); o Parque da Cidade (São Francisco); e o Morro do Bonfim (Fonseca) possuem quatro sensores de detecção de fumaça capazes de alertar sobre eventuais focos de incêndio. A instalação dos sensores é uma parceria da Prefeitura de Niterói com a Universidade Federal Fluminense (UFF), através do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), que visa proteger e ajudar a diminuir os riscos de catástrofes ambientais nos locais.

Monitoramento será realizado em tempo real | Foto: Divulgação

Até o final de outubro, a cidade também vai ganhar três estações meteorológicas focadas na qualidade do ar: no Horto do Fonseca, na Praça Jardim São João (Centro) e na Praça do Cafubá.

Rondas preventivas serão realizadas com frequência para conscientizar a população sobre os maus hábitos que podem iniciar focos de incêndio.

Para quem quiser acompanhar o portal, acesse os sites: https://niteroicontraqueimadas.niteroi.rj.gov.br/ e http://www.sigeo.niteroi.rj.gov.br/ .