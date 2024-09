Operação apreende produtos falsificados que seriam comercializados no Rock in Rio

Em diligência realizada próximo ao local do evento, as equipes avistaram um suspeito. Ele fugiu ao avistar os agentes e entrou em uma área de mata - Foto: Divulgação

Em diligência realizada próximo ao local do evento, as equipes avistaram um suspeito. Ele fugiu ao avistar os agentes e entrou em uma área de mata - Foto: Divulgação

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), em ação conjunta com a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), do Ministério Público, e a Promotoria do Juizado Especial Criminal (Jecrim) da Barra da Tijuca, em continuidade às ações de inteligência iniciadas no primeiro dia do Rock In Rio, apreenderam, neste sábado (14/09), grande quantidade de material falsificado, que seria comercializado no festival, além de uma credencial falsa.

Em diligência realizada próximo ao local do evento, as equipes avistaram um suspeito. Ele fugiu ao avistar os agentes e entrou em uma área de mata. Na sequência, ao lado do matagal, as equipes encontraram um caminhão e milhares de alças de porta-copos e copos falsificados com a marca Rock In Rio, semelhantes aos que foram apreendidos pelas equipes na sexta-feira (14/09).

Em continuidade à fiscalização próximo ao festival de música, os agentes encontraram uma máquina de cartão de crédito e uma credencial falsa. De acordo com as investigações, o material seria distribuído para vendedores ambulantes revenderem ao longo do primeiro fim de semana do evento. Já a credencial seria utilizada para entrar em locais restritos do evento, facilitando a distribuição do produto falsificado.

As investigações continuam para identificar e prender o suspeito e demais envolvidos no esquema criminoso.