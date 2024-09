Polícia Civil prende acusado de matar taxista no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta quinta-feira (12/09), um homem acusado de matar um taxista durante uma corrida entre a cidade de Itaperuna, no Noroeste do estado, e Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

O crime aconteceu em março de 2018, quando o taxista, identificado como Samuel Jamil Ferreira da Silva, aceitou a corrida, em um percurso de cerca de 360 quilômetros. De acordo com a investigação, eles iriam buscar uma pessoa e depois retornar para Itaperuna. No entanto, o motorista e o cliente discutiram e, durante a briga, a vítima foi esfaqueada.

O corpo foi encontrado no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, também na Região Metropolitana. As mãos do taxista estavam, inclusive, amarradas por um cabo USB.



Após trabalho de inteligência e monitoramento, o acusado foi capturado, no bairro Itaipuaçu, em Maricá. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.