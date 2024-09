Leci Brandão faz 80 anos e Ecad divulga estudo sobre suas canções

Leci Brandão é uma das representantes do samba com diversos sucessos ao longo da carreira. Nesta quinta-feira, 12, a cantora e compositora completa 80 anos de idade. Para comemorar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento musical sobre as suas canções.



O estudo apontou as músicas de autoria de Leci Brandão mais ouvidas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública. “Zé do caroço” foi a canção que se destacou, figurando em primeiro lugar entre as mais regravadas e entre as mais tocadas no país.

Leia também:



São Gonçalo realiza campanha de vacinação antirrábica neste sábado (14)

Dr. Thomaz Nanci carrega legado e história da família no sobrenome e no amor à profissão

Com um total de 169 obras musicais e 469 gravações, Leci Brandão tem os seus direitos autorais de música garantidos por fazer parte da gestão coletiva da música e manter seu repertório atualizado. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.



No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais quando há utilização pública de música em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros.

Ranking de músicas de autoria de Leci Brandão mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo).