Incêndio na mata do Morro das Andorinhas pode ter sido criminoso; Entenda

Um incêndio no Morro das Andorinhas, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, assustou moradores na noite da última quarta-feira (11). Bombeiros de dois quartéis combatiam as chamas na mata, que ainda podiam ser vistas no local na manhã desta quinta-feira (12).





As chamas puderam ser vistas por moradores que registraram o momento do ocorrido em Itaipu Reprodução/redes sociais

Segundo relatos e registros de moradores e populares que estavam na praia de Itaipu, o incêndio teria sido criminoso, realizado por dois suspeitos vistos fugindo em uma moto próximos ao local.



"O Morro das Andorinhas está assim, em chamas. Várias casas próximas. Estamos aqui, pedindo socorro”, afirmou uma moradora.



O fogo também atingiu a vegetação em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Os bombeiros combateram um incêndio em Itaipuaçu, perto da Rua 6.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na quarta-feira (11), policiais militares do 12ºBPM foram acionados para a Rua A, em Itaipu. No local, equipes do Corpo de Bombeiros já estavam controlando um incêndio. Os suspeitos de provocarem o incêndio na região, não foram localizados. A 81ªDP (Itaipu) investiga o caso.

Também procurada, a Polícia Civil informou que "após tomar conhecimento do caso, a 81ª DP (Itaipu) instaurou um procedimento para investigar as causas do incêndio".

Em nota, a Prefeitura de Niterói comunicou que o fogo atinge a vegetação da parte alta do morro, sem risco para as residências.