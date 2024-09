Receita Federal apreende cigarros eletrônicos e óleo de cannabis em encomendas no Aeroporto do Galeão

A Receita Federal apreendeu hoje (11/9) cinco encomendas postais contendo cigarros eletrônicos e óleo de cannabis no terminal doméstico do Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro em parceria com os Correios.

As remessas continham 2 cigarros eletrônicos, 200 ml de óleo de cannabis com alto teor de THC (principal componente da planta da maconha) e 21 cartuchos com óleo de cannabis também de elevado teor de THC para uso em cigarro eletrônico.

As cinco encomendas sairiam do Rio de Janeiro com destino a Florianópolis/SC, Campo Mourão/PR, São Luís/MA e Jacareí/SP.



O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e seu cão de faro Abby.