Vasco, heróico. avança na Copa do Brasil com vitória sobre o Athletico-PR nos pênaltis

O Vasco conseguiu uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil com ares de drama. O Athletico-PR abriu 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, com Cuello e Zapelli, ficou com um jogador a mais depois da expulsão de Rayan, mas Vegetti fez o gol que fechou o placar em 2 a 1, repetindo o jogo de ida, levou a decisão da vaga para as cobranças de pênalti. Foi a vez de Léo Jardim brilhar, defender a cobrança de Canobbio e garantir a vaga na próxima fase da competição.

Com a classificação, o Vasco agora espera na semifinal o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo, que será definido nesta quinta-feira. No jogo de ida, no Morumbi, o Atlético-MG venceu por 1 a 0.

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas nas datas de 2 e 17 de outubro. Antes disso, o Vasco entra em campo domingo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Sábado, na Ligga Arena, o Athletico recebe o Fortaleza.