Dr. Thomaz Nanci carrega legado e história da família no sobrenome e no amor à profissão

THOMAZ NANCI NETO - Amor pela medicina num legado de família

Nascido em 1965 no Hospital Santa Mônica, em Niterói, o cirurgião pediátrico Thomaz Nanci Neto, de 59 anos, morou em São Gonçalo durante toda a vida, local onde trabalha e exerce o amor pela sua profissão até os dias de hoje.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, em dois dos locais onde atua nos atendimentos às crianças: Clínica Municipal Da Criança Célio Carvalho Martins e em seu consultório particular, ambos no bairro Zé Garoto, Dr. Thomaz contou sobre sua trajetória, amor pela medicina, história e legados deixados pelos precursores da família Nanci.

"Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana" Carl Jung

Trajetória de sucesso de geração em geração

Thomaz Nanci teve, assim como outros membros da família, uma grande influência de seus antecessores para que a medicina fizesse parte de sua vida.

Seu pai, Thomaz Nanci Júnior, foi administrador de empresas e por longos anos diretor e presidente do Tamoio. Já seu tio avô, Aécio Neves, filho de imigrantes italianos, foi o primeiro médico da família que chegou a São Gonçalo.

"A maioria das pessoas na minha família é médica. Meu pai foi administrador da São José, depois foi dono do Banco de Sangue ao lado da São José, então sempre estive envolvido nesse meio. Eu morava na rua ao lado da São José, então não tinha como não estar envolvido com a parte médica do meu pai, meus tios e primos, e aí comecei a participar dessa vida, comecei a gostar e acabei fazendo faculdade", contou o médico.

"Apesar de não ser médico, meu pai sempre andava de branco. Além disso, meu tio Aécio, médico e dono da São José, era um cara influente, importante. A gente, quando criança, acha que aquilo ali é tudo né, achava ele 'o cara', então acabei partindo para o viés dele. Meus primos mais velhos são todos médicos também, então acabou sendo algo natural, como se fosse uma herança de família mesmo, que foi passando de geração em geração. Inclusive dentro da minha própria casa", completou.

Casado há 15 anos, Dr. Thomaz conheceu a esposa, a enfermeira Tatiane Peres Nanci, no Hospital Darcy Vargas. E não para por aí, a herança da medicina também foi passada a dois de seus filhos, que, assim como ele, optaram por esse ofício: Nathalie, de 34 anos e Gabriel, 32 anos. Thomaz também é pai de Isadora, de 13 anos, e avô da pequena Júlia, de 3 anos.

Família Nanci

A história da Família Nanci se confunde com a própria história da cidade de São Gonçalo. Descendentes de italianos, os Nanci vieram para o Brasil e se instalaram no Rio de Janeiro (São Gonçalo), São Paulo e Paraná. O patriarca da família, José Maria Nanci, deixou a Itália e, na viagem de navio com destino a São Paulo, conheceu Clélia Cazemiro. Do amor à “primeira viagem”, nasceram 11 filhos: Thomas, Maria, Luiz, Augustinho, Iolanda, Rosa, Antonio, Rafael, Aécio, Francisco e Domingos. A família fez sua primeira “atracação” em Barra Bonita, São Paulo. Na cidade, José Maria trabalhou na lavoura e juntou dinheiro. Com o passar dos anos, mandou que seu filho mais velho, Thomas, se mudasse para o Rio de Janeiro, mais precisamente São Gonçalo, onde seu sobrinho Thomázio já residia e mantinha uma olaria na Rua Presidente Kennedy, onde hoje funciona um hipermercado, no Centro.

Se Thomaz Nanci Neto exerce a profissão de médico hoje é porque lá trás um dos precursores da família, seu tio, iniciou os estudos nessa área. O doutor Aécio Nanci nasceu em Pedra Bonita, São Paulo, em 4 de agosto de 1912. Mudou-se para São Gonçalo junto com o pai, e, em 1939, se formou médico com especialidades em ginecologia e cirurgia geral. Em São Gonçalo, trabalhou no Pronto Socorro Central, no Zé Garoto. Aécio foi, ainda, diretor fundador da Casa de Saúde São José, da Policlínica São Gonçalo (atual Clínica São Gonçalo) e sócio nas casas de saúde Santa Terezinha e Menino de Deus.



"Tio Aécio foi primeiro médico na família que chegou a São Gonçalo. Depois disso, seu irmão mais novo também fez medicina. Ele teve participação em São Gonçalo como médico e político importante, e não só me influenciou, mas também influenciou vários sobrinhos e sobrinhos netos, por suas obras de todas as categorias e seu coração enorme", disse Dr. Thomaz.

Da cirurgia geral à cirurgia pediátrica

Dr. Thomaz Nanci Neto se formou em 1986, na Universidade Severino Sombra, e fez residência de cirurgia geral no Hospital da Lagoa e residência de cirurgia pediátrica no Hospital Jesus. Logo depois se pós-graduou em cirurgia geral na Universidade Federal Fluminense (UFF).

"A pediatria foi uma grata surpresa porque eu sempre quis ser clínico. Durante a faculdade, mudei para cirurgião, fiz a parte de cirurgia geral, e depois a São José, onde eu atuava, colocou um CTI infantil. E como eu sempre fui o mais novo da equipe, acabei sendo incumbido de cuidar das crianças, porque ninguém queria essa área. Foi assim que comecei, há 30 anos, quando nem tinha toda essa evolução da cirurgia pediátrica. Fui seis anos cirurgião geral e estou há 31 como cirurgião pediátrico", contou o médico.



Referência na área

Dr. Thomaz Nanci morou no bairro Zé Garoto durante 24 anos, até casar, e continuou morando em São Gonçalo até os 45 anos de idade. Hoje mora em Itaipu, na cidade de Niterói, onde possui um consultório e opera no Complexo Hospitalar de Niterói e no Niterói D'Or, mas continua trabalhando em São Gonçalo, onde tem outro consultório. Também atua no Hospital Infantil Darcy Sarmanho Vargas e no Hospital Leste Fluminense, além de operar no Hospital Infantil Darcy Sarmanho Vargas e fazer ambulatório na Clínica da Criança. Também atua no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos.

No ano de 2018, o Centro Cirúrgico do Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, foi adaptado para receber crianças que necessitavam de cirurgias. A unidade se tornou responsável pela realização de cirurgias pediátricas eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e se tornou referência na Região Metropolitana II, que compreende sete municípios próximos, tendo todas as cirurgias infantis realizadas pelo Dr. Thomaz Nanci, com uma rotina de atendimentos médicos de pré e pós cirúrgicos, aos pequenos pacientes, na Clínica Municipal Da Criança Célio Carvalho Martins.

"É a nossa primeira vez com atendimento do Dr. Thomaz e achei excelente. Trouxe meu filho para ser avaliado, porque ele está precisando fazer uma cirurgia de fimose. O atendimento foi ótimo e agora vamos fazer os exames para que depois o doutor agende a cirurgia", contou Josival Ferreira, operador de tratamento térmico, que acompanhava o filho em uma consulta com Dr. Thomaz Nanci na Clínica da Criança.

Identificação com os pequenos pacientes

Atendendo o público infantil há mais de 30 anos, Dr. Thomaz Nanci segue apaixonado não só pela área que atua, mas, principalmente, pelas crianças as quais atende diariamente.

"O que mais me impulsiona é, sem dúvidas, o fato de que as crianças sempre são verdadeiras. Se ela está com dor, está com dor, se ela está com medo, está com medo, então a gente sempre trabalha com a inocência e a verdade delas, porque às vezes até os pais mentem pra gente dizendo por exemplo 'ah ele não tá gripado não', aí vai lá e leva a criança toda congestionada para operar e precisamos cancelar a cirurgia. Então o que me mantém vivo é eu poder, até hoje, brincar com as crianças aqui dentro do consultório, seja no público ou no particular. Cada dia é diferente, mas isso faz valer a pena, a gente poder sempre brincar com as crianças. O tratamento é completamente diferente", declarou Dr. Thomaz Nanci, que completou contando que, mesmo em processo de aposentadoria, não pretende abandonar a medicina tão cedo.

"Estou no processo de aposentadoria, mas na realidade não vou largar a medicina, não tem nem essa hipótese. Vou continuar nos consultórios, nos plantões, porque ainda gosto da urgência, mesmo estando mais velho, ainda gosto de algumas coisas de urgência. Posso até diminuir o ritmo, mas largar eu não largo não", completou.

Medicina ontem x hoje



Com as mudanças e evoluções da medicina ao longo dos anos, veio também o advento da internet e das redes sociais, que, ao mesmo tempo em que proporcionam melhorias, também podem acarretar prejuízos quanto a determinação de doenças, sintomas e formas de tratamento.

"Hoje em dia as famílias já vem com uma carga grande de informação. Antigamente não, era do boca a boca. A maioria vai para a internet para ver como solucionar aquele problema, aquela dor, então acaba tendo essa diferença. Antigamente, as pessoas vinham indicadas por outras, praticamente já querendo operar. Hoje em dia a pessoa pesquisa na internet e vem pra cá, as vezes não tão bem orientada, não sabendo bem o que procura, e isso acaba sendo um problema", disse o médico, que pela vasta experiência e perfil atencioso, conquista a confiança dos pacientes desde a primeira consulta.

2018 | Foto: Divulgação

"Minha experiência com o Dr. Thomaz tem sido maravilhosa. Trouxe meu neto para acompanhamento do pós cirúrgico e tudo está correndo bem, graças a Deus. Ele é bastante atencioso, preocupado com nossas crianças e com a gente, passa muita segurança", afirmou a aposentada Maria José, que esteve em consulta pós operatória com Dr. Thomaz na Clínica da Criança.

Ele faz História



2018 | Foto: Divulgação

A cirurgia pediátrica é a especialidade médica responsável pelo tratamento clinico-cirúrgico de crianças com doenças congênitas ou adquiridas, do período antinatal até o fim da puberdade. Tem extensa área de atuação, pois atua em vários sistemas orgânicos (digestório, respiratório, genitourinário, vascular, tegumentar e musculoesquelético).

A atuação do profissional médico capacitado é essencial para todo procedimento que envolve cirurgias infantis, que são mais comuns do que os pais e a sociedade, de modo geral, imaginam.

Diante da demanda por cuidados específicos, ao passar por um processo extenso de pré e pós-operatório, além da intervenção em si, profissionais experientes como Dr. Thomaz Nanci, são de extrema relevância na hora de escolher quem irá cuidar da saúde e bem estar dos pequenos.

"Na verdade, a gente acaba não sabendo a importância que tem. Só sei que hoje em dia já estou operando os filhos de pessoas que já operei, já estou atuando entre gerações de uma mesma família, o que é bem relevante. Isso já é uma indicação de que foi bom, de que a experiência foi satisfatória e importante para aquela pessoa. Quer dizer que foi positivo, fiz a coisa certa. Me sinto muito realizado na minha área", concluiu o cirurgião pediatra Dr. Thomaz Nanci Neto.

