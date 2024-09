Polícia prende a fugitiva “Cinderela” no Centro do Rio

"Cinderela" é presa no centro do Rio - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar da Rio (SSI/PMERJ), em ação conjunta com a 19ª DP (Tijuca), conseguiram localizar e prender na tarde desta quarta-feira (11), na Rua México, no Centro do Rio, a foragida da Justiça, Gabrielle Maria Gomes Barreto, vulgo Cinderela, de 21 anos.

Ela pertence a uma quadrilha de roubos e furtos, atuante em Botafogo e na Tijuca. Cinderela estaria envolvida em um roubo a um turista colombiano em dezembro de 2023. Ela era fugitiva da polícia desde junho de 2023, quando regrediu do regime fechado para o semiaberto. Contra ela constava um mandado de prisão, pelo crime de roubo qualificado.

Ela foi levada à 19ª DP (Tijuca), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Na sequência, foi encaminhada a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

