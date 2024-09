Autora de São Gonçalo lança livro na Bienal do Livro de São Paulo

Lançamento do livro acontece nesta quarta (11), na Bienal do Livro de SP - Foto: Divulgação

Com a conquista de duas obras finalistas no Prêmio Jabuti Acadêmico 2024, a editora Appris marcará presença na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo deste ano. Com catálogo de mais de 12 mil livros publicados e há 14 anos no mercado, a editora disponibilizará para o público-leitor obras dos mais variados gêneros de seus quatro selos literários: Appris (acadêmico), Artêra (ficção), Artêrinha (infantis) e Sauvé (religiosos).

O estande da Appris receberá 62 eventos de lançamento de seus autores ao longo dos dias de maior festa da literatura do país. O espaço contará com participação especial da autora e analista de sistemas Christiane de Melo Cabral, ela mora em São Gonçalo (RJ) e vai lançar o livro "Acessibilidade digital em conteúdos didáticos para pessoas com deficiência intelectual”, nesta quarta-feira, 11 de setembro, às 17h.

A obra, sob a temática principal de acessibilidade digital em conteúdos didáticos, foi escrita sob a perspectiva de análise e contribuições da acessibilidade à melhoria da aprendizagem e ao desenvolvimento comunicacional de pessoas com deficiência intelectual.



“O ano de 2024 para nós está sendo de crescimento, além de ampliar nosso catálogo, cobrimos todo o território nacional, além de uma abrangência internacional de mais de 60 países. Estaremos na Bienal do Livro de São Paulo pela primeira vez e nossa expectativa é comercializar 6 mil exemplares dos mais de 200 títulos publicados pela editora nos últimos anos”, diz Sara Coelho, editora executiva da editora.

Sediada na cidade de Curitiba, Paraná, a Appris trabalha no modelo de coparticipação, onde o autor investe junto à editora em sua publicação. A editora oferece aos escritores todos os serviços competentes a uma publicação editorial completa e de qualidade, que oportuniza o sucesso às obras.