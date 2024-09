Quadrilha que roubava vans na BR-101 é capturada em Itaboraí

Uma quadrilha investigada por roubos de van na rodovia BR-101 foi capturada pela Polícia em Itaboraí, na madrugada desta quarta (11). Sete homens foram presos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma submetralhadora e um carro roubado foram apreendidos com o grupo, que já realizava roubos na região há cerca de um ano.

A prisão aconteceu em outra rodovia, a BR-493, no início da madrugada. Por volta de 00h30, os agentes da PRF receberam informações de que os criminosos estavam passando pela rodovia em dois carros de passeio. Equipes foram enviadas para abordar os veículos suspeitos, mas os dois carros fugiram, o que deu início a uma breve perseguição na rodovia.

Duas equipes da PRF atuaram no local e conseguiram deter os suspeitos. Um dos carros, onde estavam três dos sete suspeitos, foi identificado com registro de roubo. Dentro dele, os suspeitos levavam uma submetralhadora 9mm e um colete balístico. Os outros quatros suspeitos estavam no segundo veículo, com um aparelho bloqueador de sinal GPS.

Além disso, foram apreendidas 11 munições calibre 9mm e quatro balaclavas. Todos os suspeitos foram presos em flagrante pelo Núcleo de Operações Especiais e da Unidade Operacional de São Gonçalo. Os suspeitos foram levados para a 71ª DP (Itaboraí).