Corredor viário volta a ser fechado em Niterói (vídeo)

Um dia depois do fechamento de ruas da Zona Sul de Niterói, orquestrada por traficantes de drogas, a Avenida João Brasil, na Engenhoca, um dos principais corredores viários da Zona Norte da cidade, foi fechado, no fim da tarde dessa quarta-feira (11). Um grupo de moradores enfileirou pneus em um trecho daquela avenida e ateou fogo nos objetos. Um ônibus chegou a ser atravessado, bloqueando os dois sentidos da avenida. A obstrução acabou dando 'um nó no trânsito' em toda a região, com reflexos em bairros vizinhos.

A ação teria sido represália a uma operação realizada pela polícia em uma comunidade da região. Áudios que circulam nas redes sociais dão conta de que o fechamento da João Brasil seria uma ordem de traficantes por causa das mortes de dois criminosos em uma comunidade em Tenente Jardim, vizinho à Engenhoca e que faz divisa de Niterói com São Gonçalo.

As imagens do corredor viário fechado foram amplamente divulgadas por motoqueiros para mostrar as dimensões da situação. Os autores do protesto chegaram a ordenar que os passageiros e o motorista de um ônibus deixassem o veículo e o atravessaram em um dos pontos da João Brasil. Até o fechamento desta edição, a Polícia Militar não havia se manifestado oficialmente sobre o assunto. A situação permanece tensa no local e o trânsito continua caótico.

