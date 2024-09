Ordem de ataque em ruas de Niterói com fogo partiu de traficantes

Niterói sofreu com duas manifestações em diferentes bairros da cidade, onde ruas foram interditadas com a queima de objetos, na noite deste terça feira (10). A Polícia Militar informou que, os protestos foram desencadeados após a prisão de um gerente do tráfico de drogas na comunidade do Serrão, localizada no Fonseca, zona norte da cidade.

Além do gerente, que já tinha sete passagens por roubo, uma por tráfico, corrupção de menor e lesão corporal, outros cinco indivíduos ligados ao tráfico de drogas também foram detidos, a PM não divulgou o nome dos acusados. Áudios vazados em grupos de WhatsApp mostram um homem dando ordens para a realização dos protestos, para dificultar o trabalho policial.

"Ai rapaziada, quem puder ajuda ai, os amigos estão cercados lá em cima na mata. Fecha as ruas Airosa Galvão, Avenida 22 de Novembro e Magnólia Brasil. Dá atenção ai rapaziada", é falado no áudio.

Leia também:

Provedor de internet suspende atividades no bairro de Maricá após ameaças e sabotagens



Capitão Nelson reúne eleitores e políticos em evento na Trindade



Ar ordens foram seguidas e resultaram em protestos em diferentes lugares como, na rua Noronha Torrezão, entre Santa Rosa e Cubango e a Avenida Marquês de Paraná, em frente ao supermercado Guanabara, no Centro da cidade.

Traficantes colocaram objetos em galões metálicos e os incendiaram | Foto: Divulgação

A PM informou que policiais do 12º BPM foram acionados para uma manifestação de populares na Noronha Torezzão, mas ao chegar lá só encontraram galões e lixo na via pegando fogo. A guarnição desobstruiu a rua e o policiamento foi reforçado.



No patrulhamento realizado no Serrão onde os indivíduos foram presos, também foi apreendido por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), três pistolas 9 mm, quatro rádios comunicadores, 33 gramas de haxixe, 105 pinos de cocaína, 120 pedras de crack e 236 tabletes de maconha.