Provedor de internet suspende atividades no bairro de Maricá após ameaças e sabotagens

Em nota, a Leste explicou que seus técnicos foram abordados por criminosos e informados de que apenas outro provedor estaria autorizado a fornecer internet no bairro - Foto: Divulgação

A empresa de internet Leste anunciou a suspensão de seus serviços no bairro Saco das Flores, em Maricá, devido a um incidente de sabotagem e ameaças sofridas por sua equipe técnica. O comunicado oficial da empresa foi divulgado em seu canal do WhatsApp para os clientes afetados, nesta quarta-feira (11/09), informando que a rede de internet da Leste foi danificada intencionalmente, o que resultou na impossibilidade de continuar operando no local.

Em nota, a Leste explicou que seus técnicos foram abordados por criminosos e informados de que apenas outro provedor estaria autorizado a fornecer internet no bairro. "Nossa rede na localidade foi alvo de sabotagem, e nossa equipe técnica sofreu uma abordagem criminosa. A rede de internet da Leste foi danificada intencionalmente para atrair equipes para a área", informou o comunicado.

Os técnicos foram abordados por criminosos armados de fuzil e pistolas, sendo informados de que agora existe uma “cobrança” para continuar atuando na localidade. Além disso, outras regiões de Maricá começaram a “dar problema” e que várias podem entrar no mapa da chamada Zona de Risco, já seguida por várias operadoras.



Moradores do bairro expressaram preocupação com a situação. "Ficamos sem internet de repente e, além disso, não temos muitas opções de outros provedores. Não sabemos quando isso vai ser resolvido. A atividade de facções criminosas vem aumentando paulatinamente na cidade de Maricá. Infelizmente, alguns bairros já sofrem as consequências", declarou um morador que não será identificado por questões de segurança.

Outras empresas já desistiram de prestar o serviço em vários bairros de Maricá, havendo uma concentração pesada em algumas regiões ainda sem problemas com o crime organizado. A Leste afirmou que, devido ao ocorrido, não há alternativas viáveis para restabelecer a conexão no Saco das Flores e lamentou os transtornos. Até o momento, não há previsão de retorno do serviço.