Capitão Nelson reúne eleitores e políticos em evento na Trindade

Na noite da última terça-feira (10), o candidato à reeleição para a Prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson, reuniu eleitores e apoiadores políticos no bairro Trindade, em São Gonçalo. O evento foi realizado no Clube Recreativo Trindade e contou com a presença de apoiadores à reeleição do prefeito, como o candidato a vereador Junior Teteco; do deputado federal Hugo Leal; e do deputado estadual Alan Lopes.

O encontro teve como objetivo discutir importantes pautas sobre políticas públicas, saúde, educação, mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. Em entrevista a O SÃO GONÇALO, o prefeito e candidato a reeleição, Capitão Nelson, falou sobre a importância de momentos como este para o fortalecimento da política gonçalense como via de mão dupla entre o eleitor e o governante.

"É muito importante ter pessoas que estejam trabalhando pela comunidade. A gente já tem um trabalho do Teteco aqui na Trindade e são de pessoas assim que a política precisa, que sejam honestas e respeitáveis. Nós aqui somos políticos, e quem nos dá gás para trabalhar é a população. É isso que me dá ainda mais vontade de realizar o trabalho que venho realizando em São Gonçalo", disse o prefeito.



Reunião com/e para a população

O prefeito foi recebido com uma queima de fogos e ovacionado por cerca de mil pessoas presentes. "Estou aqui com muita alegria, porque sou nascido e criado nessa terra chamada São Gonçalo. Nunca na história da cidade tivemos um prefeito como capitão Nelson. Vivi aqui até os 22 anos de idade e também vou dizer pra vocês que conheço o caráter e o coração do Teteco, que mesmo sem mandato já trabalha muito pela população de São Gonçalo, pelas causas dos mais pobres, nas questões sociais. Ele faz política sem mandato, então imagina com mandato", disse o deputado estadual Alan Lopes.

O deputado federal Hugo Leal também destacou seu apoio a reeleição do prefeito Capitão Nelson, relacionando sua ligação com a candidatura de Júnior Teteco a vereador.

"Fiz questão de estar aqui hoje para prestar minha homenagem a alguém que já faz por São Gonçalo há tanto tempo. Ele é uma pessoa vocacionada a ajudar os outros, além de ser sincero, porque com ele é "na lata". E é isso que nos queremos, uma gestão séria, competente e que faça a diferença nessa cidade que tanto gosto. Precisamos de políticos que amem a política, que vivam política", declarou o deputado.

O prefeito e candidato à reeleição da prefeitura de São Gonçalo, Capitão Nelson cumprimentou os colegas políticos e saudou os eleitores presentes no local, ao mesmo tempo em que relembrou sua trajetória política através de propostas colocadas em prática durante seu mandato.

Veja os destaques das falas do Capitão:

Educação

"Pegamos uma cidade arrasada em todas as áreas: educação, infraestrutura, cultura, e conseguimos fazer uma coisa inédita em São Gonçalo, com dois concursos para educação em um único governo. De 100 professores de apoio, passamos para 1.040 e ainda estamos chamando mais. Em todo país de primeiro mundo, o alicerce é a educação", afirmou.

Saúde

"Hoje temos o hospital do câncer e do coração na Lagoinha, fazendo com que conseguíssemos zerar a fila de cateterismo. Nós somos a segunda maior cidade do estado do Rio, então tudo aqui tem que ser grande, sem puxadinho, sem jeitinho, se não a gente não consegue avançar".

Lazer e infraestrutura

"O antigo Piscinão, abandonado desde 2013, deu espaço para o início das obras do Parque RJ, onde toda a população e famílias de São Gonçalo poderão usufruir. Também iniciamos as obras de revitalização da Praia das Pedrinhas e estamos avançando na infraestrutura com o MUVI. São Gonçalo vai ser uma antes e uma depois do MUVI".

Para finalizar a reunião, o prefeito concluiu sua fala com um discurso de esperança para as eleições municipais de 2024.

"Eu moro há mais de 60 anos no mesmo lugar, no bairro Laranjal. Tenho compromisso com essa cidade e conheço o município como a palma da minha mão. Me criei aqui, criei meus filhos aqui e agora com quatro netos, quero uma cidade melhor pra eles, e tenho certeza que vocês que estão aqui também querem para os familiares de vocês", concluiu o prefeito.