Guarda Municipal recupera motocicleta furtada em Itaipuaçu

A Guarda Municipal (GM) de Maricá apreendeu, nesta terça-feira (10/09), uma motocicleta furtada, em Itaipuaçu. Os agentes estavam em patrulhamento na região, quando foram informados de que o veículo estava abandonado no local.



A ocorrência aconteceu na esquina da Rua Nossa Senhora de Lourdes (antiga Rua 16) com a Avenida Felicidade Diniz da Conceição (antiga Rua 36). No local, os agentes constataram que a motocicleta tinha sinais de avaria.



Na localidade, os moradores disseram conhecer o dono e que o veículo havia sido abandonado a mais de uma hora. O caso foi encaminhado para a 82 DP (Maricá).



Reforço na segurança



A Secretaria de Ordem Pública vem ampliando os investimentos na segurança pública nos últimos anos. Atualmente, Maricá é a cidade que mais investe no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em todo o Estado, reforçando o contingente da Polícia Militar com média de 100 policiais diariamente. O município também investe na Polícia Civil, custeando o Regime Adicional de Serviço (RAS) dos agentes para ampliar o número de profissionais na 82ª DP (Maricá).

Leia também:

Provedor de internet suspende atividades no bairro de Maricá após ameaças e sabotagens

Quadrilha que roubava vans na BR-101 é capturada em Itaboraí



A Guarda Municipal também recebeu investimentos; além de uma nova sede, inaugurada neste ano, e da nova frota de viaturas com carros e motocicletas, houve também um aumento no efetivo com o concurso público realizado em 2019. Após seis convocações, o efetivo saltou de 123 agentes para 442 – um aumento maior que 250%.



Nesse processo de valorização da corporação, a Guarda Municipal recebeu 60 dispositivos elétricos incapacitantes (pistolas Spark 2.0), além de espargidores com spray de pimenta e gás lacrimogêneo. Esses equipamentos não letais serão usados durante situações que necessitem da imobilização de infratores, sem causar lesões permanentes ou fatalidades. 120 agentes da Guarda obtiveram capacitação para a utilização do armamento não-letal adquirido pela corporação.



O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) tem, atualmente, 721 câmeras espalhadas pelos quatro distritos de Maricá. Dessas, 576 são de CFTV, responsáveis pelo monitoramento.