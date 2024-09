Mulher é presa em SG com roupas e eletroeletrônicos furtados em Cabo Frio

APolícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher, na terça-feira (10), após ser flagrada com dezenas de objetos furtados. Os produtos haviam sido subtraídos de diversas lojas localizadas em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A abordagem aconteceu em Tribobó, no município de São Gonçalo.

Por volta das 17h, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático de Niterói faziam uma fiscalização na BR-101 quando foram alertados sobre um veículo que transportava itens furtados. Uma mulher, condutora do veículo, estaria fugindo em direção ao Rio de Janeiro, conforme as informações recebidas.

Leia também:

Seis presos na comunidade do Serrão, em Niterói

Ex-BBB Paulinha Leite comemora quarta vitória consecutiva na Lotofácil da Independência

Em seguida, os policiais conseguiram abordar o carro entre as rodovias estaduais RJ 104 e RJ 106, em Tribobó. A motorista estava sozinha quando foi interceptada. Durante a revista, foram encontradas dezenas de peças de vestuário, jogos de cama e vários eletroeletrônicos, todos novos e sem nota fiscal.



A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP.