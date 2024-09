Ex-BBB Paulinha Leite comemora quarta vitória consecutiva na Lotofácil da Independência

Paulinha tem fama de ser 'sortuda' desde a participação no BBB - Foto: Divulgação

Paulinha tem fama de ser 'sortuda' desde a participação no BBB - Foto: Divulgação

A ex-BBB Paulinha Leite, de 37 anos, comemorou em suas redes sociais mais uma vitória na loteria, nesta terça-feira (10). Pela quarta vez consecutiva, ela acertou os números da Lotofácil da Independência, como parte de um bolão com outros 99 participantes, acumulando o prêmio de R$ 2,5 milhões. Paulinha, que se destacou no "Big Brother Brasil 11" por vencer todas as provas de sorte, celebrou o feito dizendo: "É tetra!". Ela também compartilhou sua empolgação para futuras apostas, como a Mega da Virada.

Leia também:



Deolane Bezerra pode ter descumprido medida cautelar após deixar a prisão

Uma vida inteira dedicada à luta das mulheres: Marisa Chaves é sinônimo de força

"Mega da Virada pode vir porque dessa vez não vai ser trave, não, vai ser no ângulo de bicicleta", garantiu a loira, mostrando as expectativas para as próximas apostas.

Nos comentários, seguidores reagiram com admiração e alguns com questionamentos sobre a sorte da influenciadora.