Seis presos na comunidade do Serrão, em Niterói

Acusados de tráfico de drogas, seis homens foram presos na comunidade do Serrão, no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. Na operação, que teve início no final da tarde da última terça-feira, foram apreendidas três pistolas, além de drogas e rádio de comunicação.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do 12ºBPM (Niterói) realizavam patrulhamento pela comunidade quando surpreenderam um grupo de criminosos no local. Houve confronto e seis criminosos acabaram sendo localizados.

Além das três pistolas, o grupo possuía quatro rádios de comunicação e 236 tabletes de maconha, 33 gramas de haxixe, 105 pinos de cocaína e 120 pedras de crack. Dois dos acusados estavam foragidos da justiça.

Todos os presos foram encaminhados para a 76ªDP (Centro), onde foram autuados por tráfico de drogas. Três dos acusados também vão responder por porte ilegal de arma de fogo.