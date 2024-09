Polícia Civil prende um dos maiores estelionatários do país

O homem foi localizado em Guaratiba, Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação - PCERJ

O homem foi localizado em Guaratiba, Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da 63ª DP (Japeri) prenderam um homem apontado como um dos maiores estelionatários do Brasil. Ele foi localizado em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (09/09). Com o preso, os agentes encontraram farto material de origem ilícita e centenas de documentos falsos.

Segundo as investigações, o acusado falsificava documentos para aplicar golpes contra o sistema financeiro em vários estados do país, como Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. O criminoso estava foragido há cinco anos.

Leia também:

Brasil perde para o Paraguai e se complica nas eliminatórias para a Copa de 2026

Moradores reclamam de obras em subestação da Enel, na Covanca



De acordo com os agentes, o estelionatário simulava casamentos e utilizava as certidões para alterar seus dados e emitir novas carteiras de identidade. Os investigadores descobriram, ainda, que ele estava em processo de aquisição de uma casa de luxo no exterior, para onde pretendia fugir.