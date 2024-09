Brasil perde para o Paraguai e se complica nas eliminatórias para a Copa de 2026

Jogando em Assunção, no Paraguai, na noite desta terça-feira (10), a Seleção Brasileira foi derrotada pelos donos da casa por 1 a 0, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o resultado, a equipe comandada por Dorival Júnior caiu para a quinta posição na tabela, com 10 pontos. O próximo compromisso do Brasil será contra o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago.

Não se sabe se o Brasil estará na final da Copa do Mundo de 2026, como previu, em tom de promessa, duas vezes o técnico Dorival Júnior. Não se sabe sequer se a Seleção Brasileira conseguirá vaga para jogar o Mundial sediado nos Estados Unidos, Canadá e México. Certo é que o caminho até lá será longo e hoje, a julgar pelo futebol pobre que joga a equipe nacional, vai perdurar a seca de títulos e vão permanecer a raiva e frustração do torcedor.