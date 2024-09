Moradores reclamam de obras em subestação da Enel, na Covanca

Moradores do Caminho Alto da Boavista estiveram na subestação Sete Pontes para reclamar da destruição do local - Foto: Divulgação

Moradores do Caminho Alto da Boavista estiveram na subestação Sete Pontes para reclamar da destruição do local - Foto: Divulgação

Os moradores do Caminho Alto da Boavista, na Covanca, em São Gonçalo, estiveram subestação Sete Pontes da Enel para reivindicar o reparo do caminho destruído pelas obras realizadas pela concessionária.

Eles reclamam de transtornos causados no abastecimento de água e de energia na comunidade. Isso levou os moradores a acionarem a Defesa Civil e a equipe de sustentabilidade da própria Enel. Durante mais um dia de trabalho no local, os moradores precisaram parar o andamento da obra para solicitar que os seus pedidos fossem atendidos.

Uma reunião envolvendo os responsáveis e os moradores chegou a ser marcada na comunidade. Porém, os responsáveis não quiseram subir o local. Os moradores precisaram descer para realizar o encontro e serem ouvidos.

Leia também:

➤ Polícia investiga morte de motorista de caminhão pipa em Niterói

➤ Incêndio atinge Hospital dos Servidores, no Centro do Rio

Em nota, a Enel explicou a situação: "A Enel Distribuição Rio informa que se reuniu hoje (10) com representantes da comunidade e que vai providenciar as melhorias apontadas pelos participantes durante a reunião. A Distribuidora destaca que as melhorias solicitadas serão realizadas de acordo com as normas técnicas e aprovação dos órgãos municipais envolvidos. A Enel Rio ressalta que impedimentos de acesso à subestação Sete Pontes causam grande impacto à Operação, já que a unidade está passando por obras que ampliarão a capacidade, a confiabilidade e a qualidade de energia para clientes de São Gonçalo, Niterói, Magé e adjacências. Realizada para receber energia da transmissora Shemar, a ampliação da subestação Sete Pontes irá beneficiar 1,2 milhão de clientes, proporcionando maior segurança e qualidade nos serviços, além de viabilizar a instalação e ampliação de indústrias, hospitais e colégios na região."