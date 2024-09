homem apontado como líder do tráfico em Niterói é preso pela PM

Policiais militares 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), da Equipe de Buscas da P2 do 12º BPM (Niterói), através de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta terça-feira (10) na Estrada Washington Luiz, na comunidade do Morro do Mato Grosso, no Sapê, em Niterói, o acusado e foragido da Justiça e ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV), Luís Paulo Alves de Souza, vulgo Gordão, de 32 anos.



Considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas da localidade, os policiais após monitoramento e levantamento de dados, conseguiram recapturar o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.



Gordão se encontrava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, desde do 17 de agosto deste ano, após passar do regime fechado para semiaberto, e receber o benefício de Indulto dos Dias dos Pais, através da Visita Periódica ao Lar (VPL), onde cumpria uma pena de 07 anos de reclusão, no Presídio Elizabeth Sá Rego, pelos crime de Tráfico de Drogas e Associação para Tráfico.



Diante dos fatos, Gordão foi levado à 76ª DP (Niterói), onde foi constatada sua evasão do sistema prisional e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça, a fim de cumprir o restante da pena em regime fechado.



