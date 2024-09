Deolane tem prisão domiciliar revogada e voltará para presídio

A advogada criminalista, empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, deverá retornar ao presídio após ter sua prisão domiciliar revogada por violar as medidas cautelares impostas pela Justiça. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), uma das condições era que Deolane não poderia fazer declarações públicas sobre o caso por meio de redes sociais, imprensa ou qualquer outro canal de comunicação.

Em uma decisão à qual o portal Metrópoles teve acesso, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão determinou que a advogada fosse liberada do presídio com a condição de não se pronunciar nas redes sociais ou à imprensa. No entanto, essa orientação não foi seguida.

Na tarde da segunda-feira (9/9), além de conceder entrevista aos jornalistas que aguardavam em frente à unidade prisional, ela ainda fez duras críticas ao sistema judiciário. "Isso é um abuso de autoridade do Estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova contra mim. Trata-se de uma prisão criminosa, cheia de abusos por parte do delegado Paulo Gondim. Não posso comentar o processo, fui silenciada", afirmou.

Nesta terça-feira (10), ela compareceu ao Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, em Recife, para formalizar a assinatura do documento que lhe concedeu o benefício da prisão domiciliar. O regime seria cumprido em sua residência, uma mansão localizada em São Paulo, onde vive com seus três filhos. No local, foi informada da revogação da decisão.

A advogada será encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito e deve retornar à Colônia Penal Feminina do Recife. Enquanto isso, sua mãe, Solange Bezerra, permanece detida na mesma unidade após a recusa do pedido de habeas corpus.



Deolane foi detida no dia 4 de setembro durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investigava uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.