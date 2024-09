Polícia investiga morte de motorista de caminhão pipa em Niterói

Policiais investigam o que motivou o assassinato do motorista de caminhão pipa, Rafael Araújo da Silva, de 35 anos. Ele foi baleado em frente a casa do seu patrão, no Sapé, em Niterói, no último sábado (7), e chegou a ser socorrido, mas no domingo (8), não resistiu aos ferimentos e morreu.

Rafael trabalhava como motorista de caminhão pipa e havia ido na casa do seu patrão para ajuda-lo com a troca de uma bateria para o caminhão. No local, enquanto ele aguardava do lado de fora, criminosos passaram atirando.

Leia também

➣ Deolane tem prisão domiciliar revogada e voltará para presídio

➣ Operação conjunta prende policial militar investigado por homicídio em Nova Iguaçu

O corpo de Rafael foi sepultado na tarde desta terça-feira (10) no São Francisco Xavier, em São Francisco, Niterói.

O caso foi registrado na 79ªDP (Jurujuba), mas foram encaminhadas para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.