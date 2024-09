Pai e filha são procurados por morte de homem em Padre Miguel na zona Oeste do Rio

O Tribunal de Justiça do Rio (TJR), expediu mandados de prisão temporários contra pai e filha pela morte de um homem, em Padre Miguel, na Zona Oeste, há um mês. Waldir Reginaldo Pereira Junior era ex-namorado de Juliana Larissa Ferreira de Paiva e foi morto a tiros por Edson Batista Pereira. A dupla fugiu em um carro logo após o crime e é considerada foragida.

O caso ocorreu no dia 9 de agosto e foi investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em imagens obtidas pelos agentes, Waldir aparece caminhando em uma rua da região, enquanto é seguido por Juliana Larissa, que usava uma roupa preta e óculos escuros. Na sequência os dois começam uma discussão, nesse momento Edson desce de um carro e atira diversas vezes no homem.

Conforme a investigação, a morte do homem teria sido causada devido diversas agressões que Juliana sofreu ao longo dos anos de relacionamento com Waldir. Após o crime, Edson e sua filha fugiram e ainda não foram localizados.

De acordo com a DHC, a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex, que chegou a ser preso por descumprimento da decisão e solto em 5 de julho. Ainda durante as investigações, a especializada descobriu a placa do automóvel usado pelos acusados, que pertencia a uma empresa de segurança e vigilância da qual Edson é sócio-diretor.